Ciucu ignoră îndemnul la calm al președintelui

178271 – 23042026 – În timp ce președintele României, Nicușor Dan, îndemna, miercuri seara, după consultările de la Cotroceni cu reprezentanții partidelor din arcul guvernamental, la calm și dezescaladarea retoricii publice, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, ataca într-o ieșire la Digi 24, atât conducerea PSD, cât și președintele țării.

Ciucu a spus că actuala conducere a PSD este ruptă de realitate și că acest lucru va fi decontat la viitoarele alegeri: ”Vă zic, cu această conducere, cu oameni fără anvergură intelectuală, fără cultură politică, fără cultură generală, care fac strategii în debara, după care îi izbeşte realitatea în faţă, va avea un scor sub PNL în 2028. Modul în care se comportă şi deciziile pe care le iau împotriva României li se vor întoarce în faţă”.

Ciucu a spus că ”era nevoie de mai multă fermitate din partea președintelui, astfel încât România să meargă mai departe și să nu fie lăsat Grindeanu să o ducă în direcția aceasta, care a ajuns o direcție fără întoarcere”. Prim-vicepreședintele PNL i-a reamintit lui președintelui Nicușor Dan că a câștigat voturi, anul trecut, inclusiv pe seama asocierii cu Ilie Bolojan, pe care ulterior l-a numit premier: ”Ei (PSD – n.n.) sunt singurii care s-au împușcat în picior. Dar, pentru că sistemul politic este dependent de ”intrările” pe care le dau partidele, dacă aceste ”intrări” sunt de proastă calitate, inclusiv sistemul politic per ansamblu și guvernarea sunt de proastă calitate”.

El a mai afirmat, referitor la consultările de la Cotroceni, că înțelege că Nicușor Dan a jucat ”cartea echidistanței constituționale”, dar a adăugat că speră ca președintele să dea, până la urmă, un ”semnal correct” în ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan.