Coiful de la Coțofenești și două brățări, furate din Olanda, au fost găsite

178116 – 02042026 – Coiful dacic de la Coțofenești, furat în urmă cu mai bine de un an dintr-un muzeu din Olanda, a fost recuperat, împreună cu două dintre cele trei brățări. Autoritățile din Olanda le-au prezentat într-o conferință de presă. Ulterior, artefactele au fost predate autorităților române.

Potrivit procurorilor, sunt trei suspecți în acest dosar, cu care anchetatorii olandezi ar fi făcut înțelegeri înainte de a recupera artefactele românești și înainte de a trimite dosarul în instanță. Cele trei obiecte recuperate au fost predate autorităților române. Se fac eforturi pentru recuperarea celei de-a treia brățări.

La sediul muzeului din Drents, autoritățile judiciare neerlandeze au predat către autoritățile române obiectele de patrimoniu recuperate, respectiv Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice de aur, transmite Parchetul General, într-un comunicat.