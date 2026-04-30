Comisia Europeană constată, Meta ignoră și merge mai departe

178329 – 30042026 – Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că Instagram și Facebook ale Meta încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) pentru că nu au identificat, evaluat și atenuat cu diligență riscurile ca minorii cu vârsta sub 13 ani să le acceseze serviciile.

În ciuda termenilor și condițiilor Meta care stabilesc vârsta minimă de acces la Instagram și Facebook în condiții de siguranță la 13 ani, măsurile puse în aplicare de companie pentru a pune în aplicare aceste restricții nu par eficiente. Măsurile nu împiedică în mod adecvat accesul minorilor cu vârsta sub 13 ani la serviciile lor și nici nu îi identifică și elimină cu promptitudine, în cazul în care aceștia au obținut deja acces.

De exemplu, atunci când își creează un cont, minorii cu vârsta sub 13 ani pot introduce o dată de naștere falsă care îi face să aibă cel puțin 13 ani, fără controale eficace pentru a verifica corectitudinea datei de naștere autodeclarate.

Instrumentul Meta pentru raportarea minorilor sub 13 ani pe platformă este dificil de utilizat și nu este eficient, necesitând până la șapte clicuri doar pentru a accesa formularul de raportare, care nu este precompletat automat cu informațiile utilizatorului. Chiar și atunci când un minor cu vârsta sub 13 ani este raportat ca fiind sub pragul de vârstă, adesea nu există o monitorizare adecvată, iar minorul raportat poate pur și simplu să continue să utilizeze serviciul fără niciun tip de verificare.

Acest lucru se bazează pe o evaluare incompletă și arbitrară a riscurilor, care identifică în mod inadecvat riscul ca minorii sub 13 ani să acceseze Instagram și Facebook și să fie expuși unor experiențe inadecvate vârstei. Evaluarea Meta contrazice numeroase dovezi din întreaga Uniune Europeană care indică faptul că aproximativ 10-12% dintre copiii sub 13 ani accesează Instagram și / sau Facebook. În plus, Meta pare să nu fi luat în considerare dovezile științifice ușor accesibile care indică faptul că copiii mai mici sunt mai vulnerabili la potențialele prejudicii cauzate de servicii precum Facebook și Instagram.

În această etapă, Comisia consideră că Instagram și Facebook trebuie să își modifice metodologia de evaluare a riscurilor, pentru a evalua riscurile care apar pe Instagram și Facebook în Uniunea Europeană și modul în care acestea se manifestă. În plus, Instagram și Facebook trebuie să își consolideze măsurile de prevenire, detectare și eliminare a minorilor cu vârsta sub 13 ani din serviciul lor. Meta trebuie să contracareze și să atenueze în mod eficace riscurile cu care s-ar putea confrunta minorii cu vârsta sub 13 ani pe platforme, ceea ce trebuie să asigure un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.

În exercitarea dreptului la apărare, Instagram și Facebook pot examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și să răspundă în scris la constatările preliminare ale Comisiei. Platformele pot lua măsuri pentru a remedia încălcările, în conformitate cu Orientările DSA din 2025 privind protecția minorilor. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu încălcarea, care nu trebuie să depășească în niciun caz 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului. De asemenea, Comisia poate impune penalități cu titlu cominatoriu pentru a obliga o platformă să se conformeze.

Aceste constatări nu aduc atingere rezultatului final al anchetei.