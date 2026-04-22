Comisia pentru afaceri europene a analizat comunicările CE privind societatea civilă, democrația, protecția consumatorilor, piețele de capital și dezvoltarea urbană

178253 – 22042026 – În ședința din 21 aprilie 2026, condusă de vicepreședintele Ovidiu-Vasile Cîmpean, membrii Comisiei pentru afaceri europene au analizat și adoptat opinii referitoare la o serie de comunicări ale Comisiei Europene care vizează consolidarea democrației, întărirea rezilienței instituționale, protecția consumatorilor, aprofundarea integrării piețelor de capital și dezvoltarea urbană durabilă la nivelul Uniunii Europene.

La lucrări au participat reprezentanți ai MAE, MIPE, Ministerului Dezvoltării, AEP și ASF.

Ședința a debutat cu examinarea Comunicării privind Strategia UE pentru societatea civilă – COM(2025) 790, document care vizează consolidarea dialogului civic, protejarea spațiului de acțiune al societății civile și asigurarea unui cadru de finanțare predictibil. În opinia adoptată, comisia a susținut intensificarea implicării societății civile în procesele decizionale, extinderea consultărilor publice și sprijinirea organizațiilor neguvernamentale (inclusiv a celor de tineret), subliniind totodată necesitatea unei finanțări adecvate, durabile și transparente.

În continuarea dezbaterilor, a fost prezentată opinia privind Comunicarea comună privind Scutul european pentru democrație – JOIN(2025) 791, care propune creșterea capacității de prevenire și combatere a dezinformării și a ingerințelor externe, consolidarea integrității spațiului informațional și sprijinirea organizării de alegeri libere și corecte. Totodată, a fost accentuată importanța cooperării între statele membre și instituțiile europene pentru consolidarea rezilienței democratice și protejarea independenței mass-media.

În ceea ce privește COM(2025) 739 – Agenda UE pentru orașe, opinia elaborată a evidențiat rolul orașelor ca factori de creștere economică și coeziune teritorială, susținând dezvoltarea urbană integrată, investițiile în infrastructură și facilitarea accesului la finanțare europeană, prin politici adaptate nevoilor urbane și o mai bună cooperare între nivelurile de guvernanță.

În domeniul protecției consumatorilor, COM(2025) 848 – Agenda 2030 pentru protecția consumatorilor, comisia a avut în vedere adaptarea cadrului european la tranziția digitală și verde, consolidarea drepturilor consumatorilor, protejarea categoriilor vulnerabile și îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a legislației. Totodată, a fost subliniată necesitatea unui echilibru între protecția consumatorilor și evitarea sarcinilor administrative disproporționate pentru mediul economic.

Referitor la COM(2025) 940 – Dezvoltarea piețelor de capital și a supravegherii în Uniune, opinia adoptată sprijină integrarea piețelor de capital și evidențiază oportunitatea atragerii de investiții pentru proiecte strategice în energie, infrastructură și inovare. Membrii comisiei au subliniat, de asemenea, importanța consolidării capacității instituționale, a încrederii investitorilor și a evaluării atente a impactului asupra piețelor naționale.