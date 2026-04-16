Comisia va investi 1,07 miliarde de euro în 57 de proiecte de apărare care sprijină inițiativele emblematice europene privind gradul de pregătire

Comisia va investi 1,07 miliarde de euro în 57 de proiecte de...

178204 – 16042026 – În urma evaluării cererilor de propuneri pentru 2025 privind Fondul european de apărare (FEA), Comisia Europeană va investi 1,07 miliarde de euro în 57 de noi proiecte FED.

Aceste investiții vor sprijini obiectivele stabilite în Foaia de parcurs privind pregătirea pentru apărare 2030 și vor oferi o finanțare esențială pentru cele patru inițiative emblematice majore ale UE în domeniul apărării: Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european.

Cele 57 de proiecte selectate în cadrul FEA 2025 acoperă o gamă largă de sectoare critice, inclusiv inteligența artificială (IA), apărarea cibernetică, dronele și sistemele anti-drone. În cadrul cererilor de propuneri, 675 de milioane de euro vor sprijini 32 de inițiative de dezvoltare a capabilităților, iar 332 de milioane de euro vor fi direcționate către 25 de proiecte de cercetare.