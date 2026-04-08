Controale comune la mărfurile perisabile din import

178153 – 08042026 – Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, împreună cu Autoritatea Vamală Română și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor desfășoară o acțiune coordonată de control care vizează firmele din domeniul depozitării și comercializării produselor alimentare perisabile provenite din import.

Acțiunea reprezintă o continuare directă a controalelor operative începute asupra transporturilor de produse alimentare perisabile provenite din import și are la bază informații și analize de risc care indică posibile nereguli pe lanțul de aprovizionare.

Sunt vizate introducerea pe piață a unor produse neconforme din punct de vedere al siguranței

Alimentare, diferențe între cantitățile declarate la import și cele existente în depozite, declararea incorectă sau disimularea originii produselor, subevaluarea mărfurilor și evitarea obligațiilor fiscale.

Controalele se desfășoară simultan la mai multe depozite, unde echipe mixte verifică documente, stocuri, trasabilitatea mărfurilor și condițiile de depozitare, fiind efectuate inclusiv prelevări de probe în vederea analizelor de laborator.

Autoritățile urmăresc identificarea unor eventuale practici sistematice de fraudă și protejarea consumatorilor împotriva comercializării unor produse neconforme.