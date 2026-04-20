Controale la centre de plasament și clinici medicale din județul Ilfov

Printre altele, este verificată concordanța dintre serviciile medicale raportate pentru decontare și cele consemnate în evidența primară.

Şapte centre de plasament și cinci clinici medicale din județul Ilfov sunt verificate luni de polițiștii specializați în criminalitate economică și specialiști de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Se analizează legalitatea funcționării acestor unități și detaliile serviciilor medicale oferite de clinici fiecărei persoană în parte: afecțiunea, asistența de specialitate, durata tratamentului, documentele emise și alte informații de acest fel.

Potrivit Poliției Române, se va verifica și modul de respectare de către furnizorii de servicii medicale a contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov, cu accent pe concordanța dintre serviciile medicale raportate pentru decontare și cele consemnate în evidența primară.