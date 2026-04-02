Cum argumentează Ciprian Ciucu eliminarea parcării gratuite pentru electrice și hibrid

178121 – 02042026 – Astăzi, Consiliul General al Municipiului București urmează să decidă asupra propunerii primarului general privind eliminarea gratuităților în parcările publice pentru mașinile electrice și hibrid. Argumentele lui Ciucu: ”În primul rând pentru că astăzi serviciul public de parcări nu își mai justitfică existența: există cca. 90.000 de gratuități pentru cca. 45.000 de locuri de parcare. E doar absurd.

(…) Mașinile electrice ocupă același spațiu ca cele termice, parcarea gratuită stimulează supraaglomerarea domeniului public, reduce spațiul pentru pietoni, biciclete, transport public, aduce inechitate socială: proprietarii de mașini electrice sunt, în medie, mai înstăriți, iar cetățenii fără mașină subvenționează indirect parcarea lor gratis, a celor cu electrice”, a scris Ciucu pe pagina sa de facebook.

Pe de altă parte, primarul general atrage atenția că unii dintre posesorii de electrice folosesc parcarea nelimitat (nu le mai mută) ceea ce blochează rotația locurilor de parcare și afectează viața economică din zonă.

De asemenea, gratuitățile pentru parcare generează pierdere de venituri pentru oraș, parcarea fiind una dintre puținele surse directe de venit local, deși costurile de întreținere (marcaje, control) rămân.