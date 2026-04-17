178221 – 17042026 – Romfilatelia continuă seria emisiunilor de mărci poștale dedicate Faunei și introduce în circulație, vineri, 17 aprilie a.c. o emisiune tematică intitulată Curiozitățile faunei.

Emisiunea, ce are în componență 4 mărci poștale și un plic „prima zi”, este dedicată unor curiozități din lumea animală – anume, situațiile în care puii unor animale diferă semnificativ ca și colorație față de adult.

La unele specii, aceasta reflectă necesitatea de a camufla mai bine puii, care sunt mai „neajutorați” decât adulții, se deplasează mai greu, nu se pot apăra.

Astfel, puii de lebădă sunt cenușii, iar mai apoi maronii, în locul albului strălucitor al adultului, ceea ce îi face mai greu de detectat prin stufăriș; puii de flamingo sunt cenușii-albicioși, prin contrast cu penajul roz sau roșu al adultului (condiționat de aportul de pigmenți carotenoizi din hrană).

La cazuarul sudic – Casuarius casuarius (valoarea nominală de 9 lei), o pasăre mare nezburătoare, puii sunt inițial dungați longitudinal cu brun și gălbui, apoi devin brun-gălbui uniform (ilustrat pe timbru) și în cele din urmă iau penajul negru al adultului (care prezintă și o creastă specifică, și niște „mărgele” roșii ca de curcan).

Tapirii, mamifere de talie mare, prezintă și ei când sunt pui un desen brun închis cu dungi longitudinale albe. Acest model dungat longitudinal camuflează puii printre ierburi, crengi, lăstari etc., și face să se piardă silueta animalului care aleargă în acest mediu. Tapirii își pierd acest model pe măsură ce înaintează în vârstă, adultul fiind cafeniu uniform (în cazul tapirului sud-american), sau negru cu o zonă mare albă pe spate și crupă, în cazul tapirului asiatic – Tapirus indicus (valoarea nominală de 21 lei).

La puma, o felină mare din cele două Americi, puii (pisoii) prezintă de asemenea un model cu pete brune pe fond bej, în același scop de camuflaj; acest model dispare la adult, fiind înlocuit cu un bej-cenușiu uniform.

Există și specii la care discrepanța între coloritul adultului și cel al puiului are alt rol decât camuflajul.

La langurul argintiu – Trachipitecus cristatus (valorea nominală de 6,50 lei), o maimuță ce trăiește în grupuri de circa 10-40 indivizi, adultul este cenușiu-argintiu (de unde numele) dar puiul, în perioada în care este purtat la piept de către mama sa, este de o culoare vie portocalie, care semnalizează de departe celorlalți membri ai grupului de languri că aici se află o femelă cu pui, ce necesită ajutor și protecție sporită.

La pinguinul regal – Aptenodytes patagonicus (valoarea nominală de 7,50 lei), puii sunt acoperiți cu un puf des, lung, castaniu, care servește în primul rând ca protecție termică în perioadele lungi când își așteaptă părinții să vină cu hrana. Acest puf nu este impermeabil, iar când puii cresc și încep să înoate, este înlocuit cu penajul scurt, des, impermeabil al adultului, cu modelul caracteristic de „frac” cu accente oranj. Astfel, am putea spune că puiul de pinguin poartă „haină de blană”, iar adultul „costum de neopren”.

În sfârșit, există și situații în care culoarea puiului este un accident și nu o caracteristică utilă. La cangurul uriaș roșu, masculul este roșcat, femela cenușie, iar puiul – mai roșcat sau mai cenușiu, după sex; în imaginea de pe coliță este însă surprins un caz în care puiul este alb – un caz de albinism sau poate de hipomelanism, mutații care survin extrem de rar. Un asemenea animal este deosebit de îndrăgit de privitorii umani, amatori de ceva mai deosebit. Un pui alb este însă mai ușor de observat de către prădători, scăzând șansele de supraviețuire în prima parte a vieții.

