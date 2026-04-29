Delegație a Consiliului Consultativ al Bundesratului din Germania în Parlamentul României în ziua discuțiilor despre SAFE

178319 – 29042026 – Membri ai Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților au primit marți, 28 aprilie 2026, la Palatul Parlamentului, alături de omologii din Comisia pentru afaceri europene a Senatului, delegația Consiliului Consultativ al Bundesratului din Germania.

Din partea Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților au participat vicepreședinții Ovidiu-Vasile Cîmpean și Mirela Furtună, precum și membrii comisiei Corina Atanasiu, Mircea Fechet și Tudor Ionescu.

Întrevederea a fost prezidată de vicepreședintele Ovidiu-Vasile Cîmpean, care a deschis dialogul și a evidențiat rolul Germaniei de partener economic strategic, arătând că proiectul Rheinmetall de la Victoria constituie o confirmare solidă a parteneriatului bilateral în sectorul de apărare. În calitate de raportor pentru viitorul cadru financiar multianual, deputatul a susținut logica strategică a Fondului european pentru competitivitate, estimat la 400 de miliarde de euro, remarcând că eficiența acestuia depinde de evitarea concentrării resurselor doar în ecosisteme industriale deja mature.

Invocând modelul istoric de succes al reunificării germane și al pactului de solidaritate (Solidarpakt), deputatul Cîmpean a pledat pentru o clauză de coeziune și o dimensiune teritorială în selectarea proiectelor: „Un Fond pentru competitivitate care ocolește ecosistemele industriale integrate slăbește inclusiv economia germană, având în vedere prezența unor companii care operează zeci de mii de locuri de muncă în România”. Totodată, a propus un schimb structurat privind coerența schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), remarcând rolul strategic al proiectului Neptun Deep în înlocuirea importurilor rusești cu gaze europene.

De asemenea, abordat subiectul aderării României la OECD, proces care reprezintă un pilon important pentru modernizarea administrativă și economică în parteneriat cu Berlinul.

Referitor la agenda internațională, vicepreședintele Cîmpean a apreciat sprijinul militar major oferit de Germania Ucrainei, precum și angajamentul României în securitatea Mării Negre. În ceea ce privește Republica Moldova, deputatul a arătat că, după îndeplinirea criteriilor tehnice pentru deschiderea tuturor clusterelor, ritmul negocierilor trebuie să devină unul politic sub Președinția cipriotă.

În planul securității regionale, Ovidiu Cîmpean a subliniat că, pe flancul estic în sens mai larg, participarea Germaniei la activitățile de poliție aeriană ale NATO în România, planificată din august 2025 până în martie 2026, reprezintă un semnal tangibil de solidaritate.

Tot marți, Comisiile de Apărare reunite din Parlamentul României au aprobat Progranul SAFE, un împrumut în valoare de peste 16 miliarde de euro pe care România îl ia de la Comisia Europeană pentru întărirea capacităților de apărare. Din totalul de 8,33 de miliarde de euro care vor merge efectiv către Ministerul Apărării, 5,69 de miliarde sunt contracte semnate cu compania germană Rheinmetall.