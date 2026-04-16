Demersuri pentru marcarea Anului Centenar Vasile Stroescu în Parlamentul României

178201 – 16042026 – În data de 15 aprilie se împlinesc 100 de ani de la trecerea în neființă a lui Vasile Stroescu, prima figură providențială care a prezidat Parlamentul României Reîntregite, iar cu această ocazie deputații Cosmin Andrei și Ecaterina-Mariana Szőke, împreună cu senatorul Ionel Carp, anunță demararea unui amplu proiect de omagiere a acestui simbol al unității naționale. Inițiativa cuprinde atât depunerea unui proiect legislativ pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Vasile Stroescu”, cât și procedurile deja avansate pentru amplasarea unui bust de bronz al marelui patriot în incinta Palatului Parlamentului.

Fiu al Basarabiei și „marele român de bine”, așa cum l-a numit Nicolae Iorga, Vasile Stroescu a fost liantul spiritual care a susținut identitatea românească în provinciile istorice prin finanțarea a sute de școli și biserici, investindu-și întreaga avere în viitorul națiunii.

„Vasile Stroescu nu a fost doar un politician, ci arhitectul spiritual al unității noastre, un om care a înțeles că reîntregirea neamului începe cu educația și demnitatea fiecărui cetățean. Prin amplasarea acestui bust în Casa Democrației, ne asigurăm că moștenirea celui care a condus primul legislativ al României Mari rămâne o busolă morală vie pentru noi toți. Avem datoria de a onora acest secol de memorie prin fapte concrete care să reflecte valorile sale de generozitate și patriotism dezinteresat”, a declarat deputatul Cosmin Andrei.

Proiectul legislativ depus astăzi urmărește organizarea de evenimente culturale și educaționale la nivel național, menite să aducă în atenția noilor generații modelul de ascetism boieresc și jertfă personală reprezentat de Stroescu.

„«În viața noastră și în lucrările noastre trebuie să avem inimi, gânduri și mâini curate», aceste cuvinte ale lui Vasile Stroescu din 1919 sunt mai actuale ca niciodată. Vom depune tot efortul pentru ca anul 2026 să fie marcat de o comemorare demnă de acest ctitor al conștiinței naționale. Colaborarea noastră mediul civic și asociativ precum și acest gest simbolic de la tribuna Parlamentului sunt doar începutul unui parcurs de recuperare identitară pe care românii de pretutindeni îl merită”, a concluzionat Ecaterina-Mariana Szőke, deputat SOS România.