Deputat AUR trimis în judecată pentru că a instigat pe Facebook să fie aruncate în aer instituții ale statului

178141 – 07042026 – Deputatul AUR Tiberiu Bosutar, ales în Bistriţa-Năsăud, a fost trimis în judecată pentru instigare publică. El a fost inculpat după ce, în 2024, a afirmat într-o declaraţie transmisă în direct pe Facebook: „Ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”.

Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată în stare de libertate a unui deputat în Parlamentul României sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare publică.

„La data de 07.12.2024, în jurul orei 13:00, în timp ce se afla pe strada Gării din municipiul Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, în faţa Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud şi a Biroului Electoral Judeţean Bistriţa – Năsăud, pe fondul anulării alegerilor prezidenţiale, folosind o transmisiune live prin intermediul unei platforme de socializare, pe care şi-a creat un profil vizualizat de 84.800 de persoane, inculpatul a instigat publicul să săvârşească infracţiuni. În mod concret, inculpatul a incitat la provocarea de revolte violente care să ducă la incendierea clădirilor instituţiilor publice, folosind în acest sens îndemnul către urmăritori: «Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea»”.

Procurorii au reţinut, în rechizitoriu, că ordinea şi liniştea publică au fost afectate de climatul tensionat determinat de instigarea la săvârşirea de fapte penale. Anchetatorii au argumentat că „dreptul la liberă exprimare nu este un drept absolut, acesta fiind susceptibil de anumite limitări, una dintre situaţiile de excepţie în care dreptul la liberă exprimare poate fi restrâns fiind aceea impusă în scopul prevenirii săvârşirii de infracţiuni”.

Parlamentarul deferit justiţiei este deputatul Tiberiu Boşutar, ales sub sigla AUR. La data săvârşirii faptelor inculpatul încă nu dobândise calitatea de deputat.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, instanţă competentă să judece cauza în fond.