Deputatul PNL Fechet, atac dur la Ministerul Mediului

178163 – 09042026 – Deputatul Mircea Fechet, fost ministr al Mediulu din partea PNL, atrage atenția asupra blocajului prelungit – la nivelul Ministerului Mediului – privind aprobarea Planului de Management al Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, un document important pentru protecția ecosistemului și pentru stabilitatea comunităților locale.

Fechet insistă asupra necesității luării unei decizii imediate în cazul Deltei Dunării, ”cel mai tânăr și cel mai vulnerabil pământ românesc”, subliniind că lipsa de asumare a conducerii ministerului Mediului afectează direct una dintre cele mai valoroase resurse naturale ale țării. Deputatul liberal susține că blocarea, timp de zece luni, a Planului de Management al Rezervației Biosferei ”Delta Dunării” (RBDD) pune în pericol echilibrul dintre protecția mediului și dezvoltarea comunităților locale, într-un context în care schimbările climatice și presiunea economică se resimt tot mai puternic în zonă. El a avertizat că întârzierea deciziei înseamnă nu doar ”mai multă disperare pentru localnici”, ci și ”mai mult cash pentru „băieții deștepți” branșați la consultanța de mediu”.

În opinia sa forma revizuită a Planului de Management ridică semne de întrebare în ceea ce privește fundamentarea și procesul de validare, în condițiile în care documentul «ratează esența» bunei administrări a Deltei și nu a fost avizat de Consiliul Științific al RBDD. Liberalul a reluat apelul către actuala conducere a ministerului Mediului, de a pune în aplicare Planul agreat de localnici în etapa consultărilor publice, semnalând că întârzierile nejustificate pot duce inclusiv la riscul ca România să returneze Comisiei Europene fonduri în valoare de nouă milioane euro.

”Busola unui ministru trebuie să aibă ca nord – întotdeauna – INTERESUL NAȚIONAL, iar atunci când deciziile sale privesc resursele naturale ale României, care sunt ale românilor, nu există loc pentru ezitări, tărăgănări și jocuri de culise.

De 10 luni, Planul de Management al Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”, cel mai tânăr și cel mai vulnerabil pământ românesc, e blocat la ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar conducerea ministerului amână decizia. Așa a ajuns să fie pus pe pauză un instrument esențial pentru protecția unei zone unice în Europa, dar și pentru viața oamenilor care trăiesc acolo, în condiții din ce în ce mai grele, cu secera schimbărilor climatice deasupra capului și cu pripoanele întinse de cei care văd Delta ca pe o pradă ușoară.

În timp ce oamenii Deltei strigă după ajutor și lansează SOS după SOS, ”băieții deștepți” branșați la consultanța de mediu își freacă palmele de bucurie. Orice întârziere înseamnă, pentru primii, și mai multă disperare, iar pentru ceilalți, și mai mult cash.

Asta se întâmplă când, la vârful ministerului Mediului, busola nu mai indică nordul, ci interesele de moment ale unora care nu au nicio legătură cu protecția mediului sau cu viața localnicilor, care trebuie să fie la masa deciziei pentru viitorul comunității lor”, a spus Mircea Fechet.

Deputatul a subliniat că varianta inițială a Planului de Management, ”validată științific de cei mai buni specialiști ai României”, a fost agreată de localnici în urma unui proces amplu de consultare publică desfășurat în mai 2025, ”la firul ierbii”, în comunitățile din Delta Dunării. În schimb, forma revizuită nu oferă soluții concrete pentru relația dintre mediul natural și comunitățile locale, inclusiv pentru problema impactului turistic, și nu stabilește direcții de management sănătos pe termen lung.

”Când am plecat de la minister, am lăsat un Plan de Management al Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (RBDD) la cheie, validat științific de cei mai buni specialiști ai României și trecut de etapa consultărilor publice, după trei runde de dezbateri cu localnicii, în Tulcea, Sfântu Gheorghe și Mila 23.

Ce s-a întâmplat în ultimele 10 luni e un aranjament care ridică semne serioase de întrebare despre modul în care a fost revizuit acest plan și despre cine validează, de fapt, rezultatul final, pentru că documentul a ocolit exact autoritatea care ar trebui să garanteze fundamentul revizuirii – Consiliul Științific al RBDD.

Mai mult de atât, în forma actuală, Planul nu vine cu soluții pentru însănătoșirea relației dintre natură și comunitățile locale, nu tratează problema fluxurilor de vizitatori și nu trasează direcții pentru managementul pe termen lung. Practic, deși are peste 12.000 pagini, ratează esența. Și, atenție, vorbim despre un proiect finanțat prin POIM, adică din bani europeni, unde România riscă să returneze Comisiei Europene aproximativ 9 milioane de euro!”, a menționat deputatul Mircea Fechet în cadrul unei declarații în Parlament.