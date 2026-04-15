Despre digitalizarea IMM-urilor românești la un summit OCDE

178189 – 15042026 – Dragoș Pufulete, membru al Biroului Permanent IMM România, a participat în data de 13 aprilie a.c. la Summitul D4SME organizat de OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), inițiativă globală care își propune să încurajeze dialogul și schimbul de cunoștințe între guvern, industrie și mediul academic din țările OCDE, pentru a identifica și disemina practici politice eficiente care să sprijine IMM-urile în parcursul lor către digitalizare.

Evenimentul a reunit zeci de reprezentanți ai unor companii multinaționale precum Amazon, Microsoft, PayPal și Wolt, alături de delegați ai țărilor membre OCDE și ai statelor partenere precum SUA, Franța, UK, Italia, Polonia, Japonia, Canada, Australia.

În cadrul evenimentului, Dragoș Pufulete, a prezentat rezultatele studiului IMM Digital Index 2026, singurul instrument care măsoară nivelul de digitalizare curent al IMM-urilor românești, precum și tendințele din domeniu. Astfel, a subliniat necesitatea măsurilor de sprijin pentru micii antreprenori, având în vedere obstacolele pe care le au IMM-urile în procesul de digitalizare și în adoptarea noilor tehnologii.