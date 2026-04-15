Din nou la Washington / România caută în continuare finanțare

178190 – 15042026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la Reuniunea de primăvară a grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, în Washington D.C, Statele Unite. Pe agendă sunt incluse şi întâlniri la Casa Albă, la Departamentul de Comerţ şi la Trezoreria SUA, dar şi un turneu de promovare a României cu investitori internaţionali. Din delegaţia ţării noastre mai fac parte ministrul Finanţelor Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru. Delegația României va avea discuții și cu compania Pfizer, în încercarea de a renegocia dosarul vacinurilor anti-Covid.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României în cadrul unei noi vizite de lucru în Washington DC – Statele Unite ale Americii, în perioada 14–20 aprilie 2026.

În marja participării la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, agenda ministrului Alexandru Nazare include întâlniri cu reprezentanți ai Casei Albe, Departamentului de Comerț și ai Trezoreriei SUA, precum și cu conducerea Development Finance Corporation (DFC), agenția federalǎ a Statelor Unite care finanțeazǎ investiții americane strategice în piețele emergente și US Exim Bank, banca pentru comerț exterior a SUA.

Totodată, delegația va avea întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Grupului Băncii Mondiale, IFC – International Finance Corporation, MIGA – Multilateral Investment Guarantee Agency (Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor), BERD – Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, precum și ai Fondului Monetar Internațional. Acestea vizează stadiul portofoliului de proiecte derulate în România, oportunități de finanțare și asistență tehnică, precum și consolidarea parteneriatelor în domenii precum investițiile publice, tranziția verde, infrastructura, digitalizarea și dezvoltarea sectorului privat.

Agenda vizitei cuprinde, de asemenea, un turneu de promovare desfășurat la Washington D.C. și New York, care include întâlniri cu investitori internaționali în instrumente cu venit fix și cu agenții de rating. Aceste discuții sunt dedicate prezentării situației macroeconomice a României, a măsurilor de consolidare fiscală, precum și a strategiei de administrare a datoriei publice, în contextul menținerii unui dialog constant și transparent cu mediul investițional internațional.