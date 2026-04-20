Din nou marfă contrafăcută descoperită pe DN5

178233 – 20042026 – Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit din nou marfă contrafăcută. În cadrul unor operațiuni de tip BLITZ aceștia au depistat peste 5.600 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie și parfumerie contrafăcute.

Controalele au avut loc în perioada 15–18 aprilie a.c., pe DN 5, când polițiștii de frontieră au oprit mai multe mijloace de transport care circulau pe ruta Turcia-Bulgaria-Germania.

Șoferii erau cetățeni turci și bulgari, aceștia neputând prezenta documente justificative pentru mărfurile transportate.

Valoarea bunurilor este estimată la aproximativ 1.250.000 de lei, dacă ar fi fost vândute ca produse originale. Toate articolele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și au fost întocmite dosare penale.