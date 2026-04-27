DNSC: Gândirea critică este cea mai bună apărare

178303 – 27042026 – Știai că nu tot ce vezi online e real?

Tehnologia deepfake permite crearea unor imagini, video-uri sau înregistrări audio extrem de convingătoare, în care persoane reale par să spună sau să facă lucruri care nu s-au întâmplat niciodată.

De la clipuri virale până la „oferte de investiții” promovate de persoane publice, conținutul manipulat poate fi folosit pentru fraudă și înșelătorii online.

Dacă pare prea spectaculos sau emoțional, merită verificat de două ori.

Cum te protejezi:

Verifică sursa și contextul conținutului

Nu distribui informații fără confirmare din surse credibile

Fii atent la detalii vizuale sau audio neobișnuite

Caută aceeași informație și în alte surse

În era inteligenței artificiale, gândirea critică este cea mai bună apărare.