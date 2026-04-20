DNSC ne amintește ceea ce ar trebui să știm

178236 – 20042026 – Badge-urile de acces, parolele, token-urile sau credențialele sunt „cheile” prin care pătrundem în infrastructura digitală. Pierderea sau divulgarea lor necontrolată poate duce la acces neautorizat, furt de identitate digitală sau compromiterea sistemelor interne.

Recomandări:

Să nu partajați parole sau token-uri cu alte persoane.

Să nu notați parolele pe suporturi fizice (post-it, agende etc.).

Să utilizați un manager de parole și să activați autentificarea cu doi factori (2FA) acolo unde este posibil.

Tratați toate cheile cu grijă: fizice sau digitale. Pierderea uneia poate însemna pierderea tuturor.