Dosare penale pentru amenajarea ilegală a unor păstrăvării

178276 – 24042026 – În urma unui control în comuna Homorâciu (Brașov), inspectorii din cadrul Inspecției Naționale a Apelor și Inspecției Bazinale de Apă Olt au identificat mai multe păstrăvării realizate ilegal prin devierea cursului de apă Sebeș, respectiv a deviației Copăcioasa, care face legătura între râul Sebeș și pârâul Bahlui.

Inspectorii au descoperit că activitățile erau desfășurate fără avizele și autorizațiile legale de gospodărire a apelor și au formulat 6 sesizări penale, existând date și indicii temeinice privind săvârșirea a 12 infracțiuni – executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau în legătură cu apele, fără aviz legal și utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizație de gospodărire a apelor.

În urma măsurătorilor topografice și hidrometrice efectuate în teren, a fost stabilit un prejudiciu estimat la 1.493.993 lei, rezultat din utilizarea resurselor de apă fără achitarea abonamentului specific prevăzut de lege.

Devierea cursurilor de apă și exploatarea resurselor de apă în scop comercial fără avizele necesare reprezintă fapte grave, care afectează mediul, prejudiciază bugetul statului și creează un avantaj incorect față de operatorii economici care respectă legea.

Documentele de control, împreună cu întreg materialul probator, au fost înaintate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.