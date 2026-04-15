Două picturi remarcabile din colecția Muzeului Județean Mureș la Paris

Ieri s-a deschis la Paris, la Petit Palais, expoziția internațională de amploare „Károly Ferenczy – Modernitate maghiară", în cadrul căreia două lucrări importante din colecția Muzeului Județean Mureș, semnate de Károly Ferenczy (1862–1917), sunt prezentate cu titlu de împrumut.

Expoziția poate fi vizitată până pe 6 septembrie 2026 și reprezintă prima retrospectivă monografică de anvergură dedicată lui Ferenczy în afara Ungariei.

Lucrările prezentate din colecția Muzeului Județean Mureș:Coborârea de pe cruce (1903); Portretul lui Pál Szinyei Merse (1910).