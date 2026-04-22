Dreptul internațional ignorat atunci când vine vorba de folosirea inteligenței artificiale ca armă

178259 – 22042026 – Inteligența artificială este schimbarea rapidă a modului în care sunt purtate războaiele, depășind cadrele legale menite să o guverneze.

În Ucraina, dronele cu navigație autonomă au crescut ratele de succes ale angajamentului țintă de la aproximativ 10–20% până la 70–80%. Se pare că Israelul a încorporat AI în procesele sale de identificare a țintelor pentru lovituri aeriene împotriva Hamas în Gaza. Mai recent, în Iran, Statele Unite s-au bazat pe informații, supraveghere și recunoaștere îmbunătățite de inteligență artificială pentru a sprijini gestionarea luptei și deciziile de țintire.

Aceste sisteme pot comprima termenele de decizie, pot extinde conștientizarea situației și pot crește viteza și precizia operaţiunilor militare. Dar pe măsură ce Ai este tot mai integrată cu armamentul cresc îngrijorările. Factorii politici se confruntă nu numai cu modul în care funcționează aceste instrumente, ci și dacă dreptul internațional este suficient pentru a reglementa utilizarea lor.

“Statele au recunoscut că acestea nu se referă în mod specific la AI, dar sunt reguli generale pe care statele ar trebui să le respecte ca a chestiune de obligație legală,” a spus Netta Goussac, cercetător senior la Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm.

Cu toate acestea, provocarea nu este doar absența unor reguli specifice AI, a spus Goussac, ci și lipsa de transparență. Există o vizibilitate limitată despre când și cum armatele folosesc AI, ce garanții sunt în vigoare și ce consecințe umanitare pot urma. “Acest tip de opacitate erodează încrederea.”

Majoritatea armatelor continuă să pună accent pe un model uman în buclă, păstrând controlul uman formal asupra deciziei finale de a se angaja cu forța. În practică, totuși, integrarea tot mai mare a funcțiilor autonome în sistemele de arme estompează linia dintre judecata umană și execuția mașinii.

ONU solicită interzicerea ‘killer robots’

Legile internaționale existente nu interzic în mod explicit mașinilor să ia decizii finale de a ucide, a spus Gerry Simpson, director asociat la Human Rights Watch. Dar există eforturi pentru a impune limite mai clare, în special la Națiunile Unite.

Timp de aproape un deceniu, Grupul de experți guvernamentali privind sistemele de arme autonome letale (GGE) s-a concentrat asupra riscurilor pe care le prezintă aceste arme. Dar progresul către limitele legale comune a fost lent, în timp ce evoluțiile câmpului de luptă depășesc deja acele dezbateri timpurii.

“Am văzut, mai ales după războiul din Ucraina, că AI nu face parte doar din sistemele de arme, ci face parte și din luarea deciziilor militare”, a spus Ingvild Bode, directorul Centrului pentru Studii de Război de la Universitatea din Danemarca de Sud.

De când grupul ONU a început să se întâlnească în 2017, a spus Bode, s-a străduit să transpună discuțiile în reglementări pentru sistemele de arme autonome letale sau, după cum au ajuns să fie cunoscute, „roboți ucigași.”

Peste 60 de țări au semnat o declarație privind utilizarea militară responsabilă a AI, dar marile puteri, precum SUA și China, ezită să se angajeze în acorduri obligatorii din punct de vedere juridic, preocupate de avantajul strategic în dezvoltarea armelor autonome și a sistemelor de apărare activate de AI.

Lecţii din Anthropic vs. Pentagon

La sfârșitul lunii februarie 2026, Anthropic din California a refuzat să acorde Pentagonului acces nerestricționat la modelul său AI, Claude, pentru uz militar. Președintele Donald Trump a criticat public decizia, în timp ce secretarul Apărării Pete Hegseth a etichetat compania drept “supply chain risk.” Anthropic a răspuns prin intentarea unui proces pentru a bloca Pentagonul să-l plaseze pe o listă neagră de securitate națională.

De atunci, compania a devenit mai precaută. Ulterior, a restricționat accesul la cel mai recent model al său, Mythos, invocând îngrijorări cu privire la utilizarea abuzivă – , în special în activarea atacurilor cibernetice.

Episodul expune un decalaj structural mai larg: pe măsură ce firmele private joacă un rol din ce în ce mai mare în furnizarea de inteligență artificială armatelor, deciziile privind garanțiile sunt luate în mare parte de companiile înseși, lăsând supravegherea fragmentată și inegală.

Conducerea Mistral, aflată în căutare de noi contracte de apărare, a spus la Bruxelles că Europa ar trebui să-și asigure controlul suveran asupra inteligenței artificiale militare.

Cu toate acestea, când vine vorba de stabilirea garanțiilor pentru modul în care sunt utilizate acele sisteme, el a susținut că responsabilitatea ar trebui să revină în cele din urmă clientului.

Analiștii văd un model mai larg de schimbare a sarcinilor. Companiile cer reguli mai clare din partea statelor, care poartă obligațiile legale. Dar actorii din industrie dețin și cunoștințe critice despre modul în care funcționează aceste sisteme și, ca urmare, nu pot fi tratați ca furnizori neutri.

“Dezvoltarea responsabilă și utilizarea legală a acestor tehnologii se bazează pe colaborare”, a spus Goussac. “Este un exercițiu comun între stat și industrie — nici unul nu o poate face singur.”