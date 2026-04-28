După Măgurele, și Chitila intră pe harta dronelor

178313 – 28042026 – După ce la începutul lunii aprilie a.c. ministrul Apărării, Radu Miruță, a amenințat cu rezilierea contractului cu Elbit Systems pentru livrarea de drone, încheiat în 2022, cu un prim termen de livrare în 2025, partea israeliană a dat semne că începe treaba. Astfel, la 27 aprilie, la Chitila, în Ilfov, a fost inaugurată o fabrică pentru producția de componente pentru dronele Watchkeeper, aceasta fiind a 7-a unitate din România a grupului. Simultec este o filială 100% românească deținută de Elbit.

În cadrul evenimentului de inaugurare a avut loc și primul zbor de test în România al unor sisteme aeriene fără pilot destinate armatei.

În paralel, Elbit Systems se pregătește să înceapă livrarea dronelor Watchkeeper X către România, în baza unui contract estimat la 1,89 miliarde de lei, semnat în 2022 pentru șapte sisteme UAV. Livrările trebuiau să înceapă anul trecut, însă israelienii au invocat forța majoră determinată de situația de securitate din zonă.

Potrivit ambasadei Israelului în România, Elbit Systems, cea mai importantă companie privată din industria de apărare din Israel, a fost fondată de evreii români plecați din România după Al Doilea Război Mondial.

Elbit Systems este prezentă în România cu trei companii care operează șapte unități de producție, în cadrul cărora lucrează peste 1.000 de specialiști.