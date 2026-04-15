Economia României va crește cu 0,7% în acest an, estimează FMI

178191 – 15042026 – Fondul Monetar Internațional (FMI) a redus estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, arată cel mai recent raport ”World Economic Outlook” (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională.

De asemenea, FMI se așteaptă la un avans al PIB-ul României de 2,5% în 2027.

După o rată a inflației de 7,3% anul trecut, instituția financiară internațională se așteaptă în acest an la o inflație de 7,8%, față de un nivel de 6,7% prognozat în octombrie. Anul viitor, rata inflației ar urma să se reducă la 3,9%.

În schimb, deficitul de cont curent, care s-a situat anul trecut la 8% din PIB, ar urma să se reducă la 6,8% din PIB anul acesta, dar peste estimarea de 6,6% din octombrie. Pentru anul viitor, deficitul de cont curent este estimat la 6,2% din PIB.

FMI înrăutăţeşte previziunile economice mondiale

Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit marţi și previziunile privind creşterea economiei mondiale în acest an, după ce războiul din Iran a dus la majorări ale preţului energiei şi perturbări pe lanţul de aprovizionare.

În raport, FMI a avertizat că economia mondială ar putea fi în pragul recesiunii în cazul în care conflictul se înrăutăţeşte şi cotaţia barilului de petrol rămâne peste 100 de dolari până în 2027.

Reuniunile de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale din acest an sunt umbrite de şocul economic al războiului din Orientul Mijlociu. FMI a prezentat trei scenarii privind evoluţia economiei mondiale: mai slab, mai grav şi sever, în funcţie de cum se desfăşoară războiul.

Cel mai optimist scenariu de referinţă

Cel mai optimist scenariu de referinţă indică un război de scurtă durată în Iran şi previzionează o creştere a economiei mondiale de 3,1% în 2026, un declin de 0,2 puncte procentuale faţă de estimarea din ianuarie. În acest scenariu, cotaţia medie a barilului de petrol se va situa la 82 de dolari în tot acest an, un declin faţă de nivelul recent de aproximativ 100 de dolari al cotaţiei futures a barilului Brent.

În absenţa războiului din Orientul Mijlociu, FMI a informat că ar fi îmbunătăţit previziunile privind creşterea economiei mondiale în acest an cu 0,1 puncte procentuale, la 3,4%, datorită continuării boom-ului în investiţii tehnologice, a ratelor mai scăzute ale dobânzilor, a taxelor vamale americane mai puţin severe şi a sprijinului fiscal din unele ţări.

Dar războiul a creat un risc mult mai masiv pentru economia globală decât tarifele iniţiale anunţate anul trecut de preşedintele Donald Trump, a avertizat economistul şef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, într-un interviu acordat Reuters.