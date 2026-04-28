Efecte ale Declarației unice precompletată

178312 – 28042026 – ANAF anunță acordarea unor bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale până la data de 15 aprilie.

Pentru prima dată, ANAF a pus la dispoziția contribuabililor formularul declarației unice precompletat, ceea ce a ușurat depunerea declarației.

Totodată, introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare al contribuabililor.

Datele înregistrate până în prezent indică o evoluție pozitivă a conformării voluntare:

* 408.224 de contribuabili au depus declarația unică, în creștere cu 23,24% față de aceeași perioadă a anului precedent;

* 78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificația pentru plata anticipată;

* valoarea totală a bonificațiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei;

* încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei față de aceeași perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.