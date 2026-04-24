Evenimentul „The Color Run București 2026″ modifică sâmbătă 8 linii de transport public

178287 – 24042026 – Liniile 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor funcționa pe trasee modificate pe parcursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie 2026, ca urmare a desfășurării evenimentului sportiv „The Color Run București 2026″. În acest scop, traficul rutier va fi restricționat, ȋntre orele 07:00-23:00, pe Bd. Mircea Vodă (segmentul cuprins ȋntre Pasaj Mărăşeşti şi Bd. Unirii), iar între orele 12:00-20:00, restricțiile vor fi aplicate și pe pe Bd. Unirii (segmentul cuprins ȋntre Piaţa Unirii şi Piaţa Alba Iulia).

Potrivit dispozițiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), cele opt linii de transport public vor fi modificate astfel:

Linia 73:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Piaţa de Gros” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sf. Vineri”.

Sensul opus nu va fi modificat.

Linia 97:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” şi intersecţia Str. Popa Nan/ Delea Veche, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Delea Veche, Calea Călăraşi, Str. Delea Nouă, Str. Dristorului, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 104:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Complex Pantelimon” şi intersecția Bd. Decebal/ Str. Dristorului, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Dristorului, Şos. Mihai Bravu, Calea Dudeşti, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 116:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „CFR Progresul” şi intersecţia Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I. C. Brătianu (Piaţa Unirii), apoi pe Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sfânta Vineri”.

Sensul opus nu va fi modificat.

Linia 117

– va funcţiona între terminalul „Cartier Confort Urban” şi Bd. Dimitrie Cantemir/ Bd. Unirii/ Bd. I. C. Brătianu (Piaţa Unirii), apoi pe un traseu modificat pe Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, pȃnă la staţia „Piaţa Sfânta Vineri”.

Sensul opus nu va fi modificat.

Linia 123:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „C.E.T. Sud Vitan” şi intersecţia Calea Vitan/ Bd. Octavian Goga/ Calea Dudeşti, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărăşeşti, Bd. Mărăşeşti, Bd. Dimitrie Cantemir, Piața Unirii, Splaiul Independenţei, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 312:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Arcade Berceni” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir Piaţa Unirii, până la staţia „Piaţa Unirii 1″.

Sensul opus nu va fi modificat.

Linia 323:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Zețarilor” şi intersecţia Bd. Mircea Vodă/ Bd. Mărășești, apoi pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Piaţa Unirii, până la staţia „Piaţa Unirii 1″, cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

TPBI menționează că în cazul în care condițiile meteorologice nu vor permite desfășurarea evenimentului sportiv „The Color Run București 2026″ în ziua de sâmbătă, acesta va fi reprogramat duminică, 26 aprilie 2026, în același interval orar, iar restricțiile de circulație și modificările traseelor vor fi aplicate la această dată.