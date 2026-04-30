Fechet vrea mai repede

178328 – 30042026 – Mircea Fechet susține că incidentul militar grav petrecut recent în județul Galați, unde o dronă rusească încărcată cu explozibil s-a prăbușit peste o gospodărie și a avariat un stâlp de electricitate, este un semnal care obligă statul român să urgenteze investițiile realizate prin Programul SAFE (Securitatea și Apărarea Europei) pentru a putea să țină pasul cu riscurile din teren și a proteja românii de provocările Rusiei.

Deputatul Mircea Fechet a atras atenția, de la tribuna Parlamentului, asupra gravității contextului în care se află România, care e supusă de Rusia unui test de presiune în ceea ce privește ”capacitatea și viteza de reacție, dar mai ales limitele și punctele slabe”. Mircea Fechet susține că incidentele militare repetate de la granița de est a României reclamă o schimbare de ritm în sistemul de apărare a României, prin accelerarea programelor de înzestrare, monitorizarea strictă a livrărilor și instituții care lucrează alert pentru siguranța românilor. Deputatul liberal a criticat dur reacția ministrului Apărării Naționale, Radu Miruță, după episodul recent din Galați, susținând că declarațiile acestuia referitoare la faptul că România ar fi putut preveni incidentul militar dacă anumite capabilități ar fi fost deja în dotarea armatei ”sunt îngrijorătoare” și nu țin loc de acțiune. Mircea Fechet subliniază că astfel de reacții par desprinse ”dintr-un „Titanic” românesc: tonul e vesel, orchestra cântă, aisbergul e deja în cadru și noi încă discutăm dacă e cazul să schimbăm direcția vasului”. Deputatul a avertizat că Programul SAFE trebuie să fie tratat ca prioritate națională pentru ca România să aibă ”un sistem de apărare multistratificat operațional» și «un răspuns adecvat” în situațiile în care spațiul aerian îi este încălcat. În paralel, afirmă Mircea Fechet, România are de învățat lecția Ucrainei cu privire la raportul optim cost – beneficiu pentru salvarea vieților și limitarea pagubelor.

Deputatul a subliniat că, în condițiile în care amenințările venite din partea Rusiei sunt tot mai explicite, amânarea deciziilor nu mai este o opțiune pentru responsabilii români, iar consolidarea capacității de reacție a României trebuie tratată ca prioritate imediată.