Fond de Investiții propus de I3M

178321 – 29042026 – La finalul Summitului Inițiativei celor Trei Mări, care se desfășoară la Dubrovnik, președintele României, Nicușor Dan, a conturat direcția către care trebuie să conveargă interese comune de securitate și economice ale statelor membre.

Președintele României a evidențiat că, deși regiunea I3M înregistrează un ritm de creștere economică superior mediei Uniunii Europene, statele membre nu colaborează încă suficient pentru a atrage investiții de anvergură care să beneficieze întreaga zonă. Conform viziunii președintelui Nicușor Dan, stimularea investițiilor în zonă trebuie să se bazeze pe trei piloni principali: îmbunătățirea conectivității, armonizarea legislativă și facilitarea investițiilor transfrontaliere.

Primul pilon vizează dezvoltarea infrastructurii generale și energetice pentru a lega mai eficient economiile statelor membre. Al doilea se referă la armonizarea regulilor aplicabile companiilor, pentru a crea un mediu de afaceri predictibil și unitar. În al treilea rând, s-a pus accent pe necesitatea eliminării barierelor administrative, astfel încât autoritățile naționale să nu blocheze investițiile provenite din alte țări membre ale inițiativei.

”Inițiativa celor Trei Mări (Marea Baltică, Marea Adriatică și Marea Neagră – n.n.), un format inițiat acum 10 ani, care cuprinde țările, multe dintre ele din fostul bloc comunist, care au intrat mai târziu în Uniunea Europeană, cu interese comune – interese de securitate și interese economice comune. Despre asta a fost vorba în dezbaterile de azi. Mâine (n.n. – azi) o să fie un forum economic, cu o componentă și mai pregnantă economică.

Pe scurt, noi reprezentăm, fiecare dintre noi, niște piețe relativ mici pentru piața globală – cum putem să facem să stimulăm investițiile pe această zonă, care are un grad de creștere mai mare decât al mediei Uniunii Europene, dar care nu colaborează încă suficient pentru a atrage investiții care să fie în toate aceste state membre. Și, pentru asta, bineînțeles, trebuie să îmbunătățim conectivitatea, conectivitatea energetică, să vedem cum armonizăm regulile care se aplică companiilor în fiecare dintre țări, cum colaborăm între noi astfel încât autorități naționale să nu blocheze companii care investesc din alte țări, cum nouă ni s-a întâmplat la niște companii. Deci, un format foarte important pentru economia și pentru prosperitatea oamenilor din România”, a arătat președintele României, Nicușor Dan, în cadrul unei declarații de presă.

Un pas concret în această direcție este crearea unui Fond de Investiții al I3M, un proiect la care participă și Banca Românească de Dezvoltare (BID). În marja summit-ului a fost semnat un protocol pentru inițierea acestui fond, menit să finanțeze proiecte strategice în regiune. Agenda evenimentului continuă cu un forum economic, unde se vor discuta în detaliu oportunitățile de afaceri și proiectele de investiții.

Ministrul Finanțelor din România, Alexandru Nazare participă la Forumul de Business al Inițiativei celor Trei Mări din Dubrovnik, România anunțând o contribuție de până la 50 milioane euro la Fondul de Infrastructură I3M. Evenimentul va facilita dialoguri cu parteneri din Japonia, SUA și UE, pentru atragerea de investiții majore în energie și transporturi pentru accelerarea creșterii economice sustenabile.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă și informală, la nivel prezidențial, care reunește cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică și Neagră (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia).

Inițiativa are ca obiectiv creșterea convergenței și a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale UE, prin creșterea interconectivității în regiune, în domeniile energiei, transporturilor și celui digital.

Principiile de bază ale Inițiativei celor Trei Mări sunt promovarea dezvoltării economice, creșterea coeziunii la nivel european și consolidarea legăturilor transatlantice.