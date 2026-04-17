Guvernul dă voie la angajări în Justiție, dar cu aprobare specială

Ministerul Justiției anunță deblocarea procedurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul judiciar, prin promovarea unei soluții legislative, adoptată de Guvern, care va permite organizarea de concursuri în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Guvernului.

Măsura vine în contextul deficitului major de personal la nivelul instanțelor, parchetelor și al Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și al creșterii semnificative a volumului de activitate din sistemul judiciar.

Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat în mod repetat situația deficitului de resurse umane la nivelul instanţelor, respectiv judecători, grefieri şi asistenţi ai judecătorului.

Din totalul schemei naţionale de 5.071 de posturi de judecător aprobate în România, în luna februarie erau vacante 759 de posturi, respectiv 15%. La acestea se adaugă 51 de posturi vacante din totalul celor 283 de posturi aprobate din fondul de rezervă. În total, cumulat, numărul posturilor vacante este de 810 posturi de judecător.

Cele mai multe posturi vacante erau la nivelul tribunalelor, respectiv 397 de posturi vacante din schema naţională şi 33 din fondul de rezervă, urmate de judecătorii, cu 324 de posturi vacante din schemă şi 16 din fondul de rezervă.

De asemenea, CSM atrăgea atenția că numărul grefierilor este insuficient faţă de dimensiunea volumului de activitate al instanţelor judecătoreşti. Pentru asigurarea unui raport corespunzător judecător/grefier ar fi fost necesare 4874 de posturi suplimentare de grefier.