Hai că-ncepe …

178323 – 29042026 – Chiar dacă conducerea PNL a făcut scut în jurul lui Ilie Bolojan, votând pentru trecerea în opoziție și ruperea totală a relațiilor cu PSD în cazul în care guvernul va pica în urma moțiunii de cenzură inițiată în comun de PSD și AUR, la liberali lucrurile nu stau chiar așa. De exemplu, președintele interimar al PNL Botoșani, Valeriu Iftime, considerat un apropiat al lui Ilie Bolojan, a declarat că vrea guvern PSD-PNL, chiar dacă acum social-democrații sunt aliați cu AUR pentru a demite Executivul.

Iftime declară că „domnul Bolojan, pe care îl respect enorm de mult, are o mare problemă cu moţiunea asta şi retragerea noastră de la guvernare, pe care noi am aprobat-o, mai trebuie discutată”.

„Eu încă mai sper că PNL va rămâne la guvernare în continuare, într-o formulă cu un PSD restructurat sau cu altă politică, cu o altă viteză, ca să nu mai fie acea frână trasă, cum spune domnul Bolojan. Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD şi eu cred că preşedintele nu va accepta situaţia asta. (…) Opinia mea este ca liberalii să rămână la guvernare, pentru că există o anumită logică a lucrurilor şi un punct de echilibru în dezvoltarea asta, pentru că ce a făcut până acum guvernul condus de domnul Bolojan, un guvern de coaliţie, ce-i drept, dar cu un prim-ministru foarte serios, ăsta e drumul pe care trebuie să îl parcurgem. Dacă ne abatem de la drumul ăsta, cred că va fi complicat pentru fiecare român”, a spus Iftime.

Dacă ținem cont de faptul că fiul lui Iftime este consilier prezidențial, putem spune că declarația liderului botoșănean este o preluare a mesajului președintelui României care susține că este nevoie în continuare de un guvern pro-european.

Ideea exprimată de Iftime nu este singulară în partid, chiar dacă până acum niciun lider nu a mai ieșit în spațiul public să declare acest lucru. De asemenea, nici primarii, în majoritatea lor, nu susțin ieșirea de la guvernare având în vedere proiectele îe care le au în derulare în comunitățile lor.