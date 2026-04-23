Hidroelectrica investește, iar Guvernul îi vinde din acțiuni

178266 – 23042026 – Hidroelectrica a semnat contractul pentru o finanțare nerambursabilă în valoare de 43 milioane de lei pentru realizarea unei instalații de stocare cu baterii la Porțile de Fier II.

Proiectul prevede instalarea unei capacități de 64 MW și 256 MWh, fiind cel mai amplu proiect de stocare cu baterii dezvoltat până în prezent de companie.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, cumulat cu parcul eolian de la Crucea, compania contribuie la securitatea energetică națională.

Recent, societatea a depășit valoarea de piață de 70 de miliarde de lei, sumă record pentru BVB.

Societatea se află pe lista Guvernului pentru vânzarea de către stat pe piața de capital a unor procente suplimentare de acțiuni.