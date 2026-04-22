HUB-ul MAI a depășit 50 de milioane de accesări

178252 – 22042026 – Portalul de servicii al MAI – hub.mai.gov.ro a depășit 50 de milioane de accesări. Majoritatea celor interesați sunt în România, dar există interes și din partea românilor din alte țări, precum SUA, Marea Britanie, Ungaria, Italia și Spania.

Până în prezent au fost operaționalizate 18 servicii electronice, pentru accesarea a 10 dintre acestea fiind nevoie de deținerea unui cont pe HUB. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor, au fost operaționalizate patru modalități de autentificare: cu cartea electronică de identitate, cu user și parolă, cu contul din ghișeul.ro și cu contul RO eID.

Peste 1,2 milioane de cetățeni români și-au făcut cont pe HUB-ul MAI, pentru a avea acces la principalele servicii electronice oferite de structurile MAI.

Printre cele mai accesate servicii sunt serviciul de eliberare a cazierului judiciar (1,3 milioane) și cele de programare pentru obținerea pașaportului (3 milioane) și a cărții electronice de identitate (1,3 milioane).

Totodată, au fost solicitate 220.000 de certificate de cazier rutier și peste 500.000 de certificate de atestare a domiciliului, utilizate atât în România, cât și în străinătate.

Cel mai recent serviciu lansat este cel de depunere a unei cereri pentru obținerea permisului de conducere internațional. De la lansarea serviciului în luna februarie 2026, au fost soluționate favorabil aproximativ 2.000 de cereri.