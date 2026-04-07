Iazurile piscicole la control

178140 – 07042026 – Premierul Ilie Bolojan a dispus intensificarea controalele în teren la operatorii care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor de apă (balastiere) și înăsprirea legislației în scopul eliminării abuzurilor, instituirii unor mecanisme stricte de verificare și protejării resurselor naturale. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a crescut deja controalele exponențial pe acest domeniu și va lansa noi controale tematice pentru balastiere.

Într-o ședință de lucru desfășurată la Palatul Victoria, prim-ministrul a cerut Ministerului Mediului, Administrației Naționale a Apelor Române, Gărzii Naționale de Mediu și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon să lucreze, sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, la modificarea legislației, în baza unui calendar accelerat.

Este un domeniu în care Ministerul Mediului are deja propuneri consolidate în urma rapoartelor lansate anul acesta. Coordonatele stabilite de premierul Bolojan au în vedere introducerea unei limite pentru durata licenței pentru realizarea amenajărilor piscicole și lacurilor de agrement, a suprafeței luciului de apă și a adâncimii la care se face exploatarea. De asemenea, este avută în vedere instituirea unor mecanisme stricte de verificare a respectării obligațiilor contractuale asumate de operatorii economici la obținerea avizelor și/sau licențelor, inclusiv executarea garanțiilor financiare destinate refacerii mediului acolo unde nu au fost respectate obligațiile asumate de operatorii economici.

Actul normativ care va include aceste modificări legislative va fi aprobat cu prioritate de Guvern. Legislația va fi completată și de măsuri de control aplicate prin platforma Radarul Balastierelor.

De asemenea, prim-ministrul Bolojan a cerut instituțiilor statului să colaboreze și pună la dispoziție datele necesare pentru intensificarea controalelor în teren, având în vedere că potrivit analizei preliminare realizată de Apele Române, în ultimii 10 ani, au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole, însă mai puțin de 10% dintre acestea au fost finalizate ca atare.

Analiza Ministerului Mediului arată că, prin autorizațiile emise pentru iazuri piscicole au fost exploatate peste 230 de milioane de metri cubi de agregate minerale în perioada menționată, fenomenul este concentrat în mai multe bazine hidrografice, iar datele indică o corelare între amplasarea acestor exploatări și marile șantiere de infrastructură.