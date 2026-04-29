Ilfovul nu mai are niciun veteran de război

În județul Ilfov nu mai trăiește niciun veteran de război, a precizat pentru Viitorul Ilfovean colonelul în retragere Vasile Botez, președintele filialei Ilfov a Asociației Veteranilor de Război și secretar general al organizației naționale.

Ultimii 5 veterani de război s-au stins de la începutul anului până acum, ultimul în luna martie.

În județ trăiesc, potrivit aceleiași surse, 174 de văduve de veterani de război.

În prezent, în România mai sunt în viață 288 de veterani de război și opt văduve de război și 10.255 de văduve de veterani de război, potrivit MApN.

Văduva de război este soția supraviețuitoare celui care și-a pierdut viața pe front, iar văduva veteranului de război este soția supraviețuitoare celui care și-a servit patria pe front.

În data de 29 aprilie, România marchează Ziua Veteranilor de Război, instituită în 2007, „În semn de recunoaștere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de luptă pentru apărarea independenței, suveranității, integrității teritoriale și a intereselor României”.

Titlul de veteran de război a fost introdus de regele Carol I la solicitarea supravieţuitorilor Războiului de Independență (1877-1878), prin Înalt Decret, la data de 29 aprilie 1902.