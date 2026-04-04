IMM România lansează a treia ediție a Indexului antreprenorial

Indexul antreprenorial pentru anul 2026 a scăzut la 43,25 de puncte dintr-un total de 100, acesta fiind cel mai redus nivel înregistrat până în prezent.

Sub 5% dintre antreprenori au remarcat ameliorarea condițiilor de business în România

Niciunul dintre oamenii de afaceri chestionați la alcătuirea Indexului nu anticipează o creștere semnificativă a investițiilor sau a exporturilor în anul 2026.

Indexul antreprenorial pentru 2026 înregistrează cel mai scăzut scor din ultimii 3 ani, și reflectă o stare de pesimism și neîncredere aproape generalizate la nivelul oamenilor de afaceri locali. Birocrația, fiscalitatea, lipsa accesului la finanțare și perspectivele negative în ceea ce privește exporturile sau investițiile sunt doar câteva dintre elementele unui tablou îngrijorător în ceea ce privește perspectivele economiei românești pentru acest an.

Indexul antreprenorial, realizat de IMM România în parteneriat cu Banca Comercială Română, Pluxee România, Banca Transilvani si Groupama reprezinta un instrument complex de evaluare a mediului de afaceri din România. Acesta este alcătuit din două componente: una obiectivă, care include un set de indicatori statistici proveniți din surse oficiale și una subiectivă, realizată pe baza unui sondaj aplicat antreprenorilor referitor la climatul de business.

„Datele din această a treia ediție a Indexului antreprenorial confirmă ceea ce antreprenorii simt deja de ceva timp și anume că suntem într-un climat economic care se deteriorează vizibil. Războiul, incertitudinea geopolitică și volatilitatea piețelor nu sunt factori pe care îi putem controla, dar răspunsul dat acestor provocări stă în mâinile noastre. În conditiile în care scăderea consumului intern comprimă veniturile companiilor iar marjele se erodează în ritm accelerat, soluția este în investitii. Mediul de afaceri autohton are nevoie de investitii și acces la finanțare, de un cadru predictibil în care să poată lua decizii cu orizonturi mai lungi de șase luni. Altfel, riscăm nu doar o încetinire conjuncturală, ci un blocaj generalizat cu consecințe dramatice pentru economie” – Florin Jianu, a declarat președinte IMM România.

Datele Indexului arată că mai mult de 8 din 10 antreprenori (81,51%) consideră că birocrația și fiscalitatea vor avea un impact negativ asupra mediului de afaceri în acest an, împiedicând dezvoltarea businessului. Relevant, mai puțin de 5% dintre antreprenori au remarcat existența unor condiții relativ mai prietenoase pentru afaceri. Totodată, jumătate anticipează o creștere moderată a inflației și califică drept slabă sau foarte slabă piața forței de muncă, reclamând în principal un deficit semnificativ de competențe și un nivel insuficient de pregătire profesională.

În ceea ce privește evoluția exporturilor României, este de remarcat că niciunul dintre antreprenori nu anticipează o creștere semnificativă în 2026. În schimb, cea mai mare pondere (46,26%) consideră că exporturile vor stagna, în timp ce aproape 30% preconizează o scădere moderată și/sau semnificativă. Accesul la creditare pentru firmele din România este perceput ca fiind dificil sau foarte dificil de aproape 60% dintre respondenti. Niciunul nu a indicat în raspunsurile sale că accesul la finanțare este foarte ușor. Și în ceea ce privește investițiile, atitudinea generală este una de reținere. Niciunul dintre oamenii de afaceri chestionați nu anticipează o creștere semnificativă a investițiilor, 37%, consideră că acestea vor stagna iar 45% se asteapta la o scădere moderată sau semnificativă.

Nici criteriile obiective luate în calcul la alcătuirea indexului nu au indicat rezultate mai încurajatoare. Creșterea economică a încetinit, în 2025, la doar 0,7%, inflația a urcat la 9,70% aproape dublul anului anterior iar numărul firmelor active a scăzut pentru al doilea an consecutive, notează Indexul. În mod notabil, însă, au fost identificate și elemente pozitive, este vorba despre stabilitatea cursului de schimb (care a înregistrat cel mai bun scor din Index) și de investițiile străine directe, care au crescut în 2025 comparativ cu intervalul anterior analizat.

Cea de-a treia ediție a Indexului antreprenorial a fost lansată, vineri, de IMM România în cadrul unui eveniment-dezbatere, care a reunit oameni de afaceri și decidenți. Concluzia unanimă a discuțiilor a fost că situația nu mai permite amânare, iar răspunsul trebuie să vină prin măsuri concrete de simplificare a birocrației și stimulare a accesului la finanțare pentru oamenii de afaceri autohtoni.