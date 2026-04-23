În 2025, deficitul bugetar al României, aproape de cel al Poloniei

178270 – 23042026 – Deficitul bugetar al României calculat conform metodologiei europene ESA (European System of Accounts – sistemul standard folosit în Uniunea Europeană pentru a calcula deficitul bugetar și datoria publică într-un mod comparabil între toate statele membre), și validat de Eurostat, a scăzut semnificativ de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% din PIB în 2025, ceea ce reprezintă o corecție de 1,4 % din PIB, peste așteptările inițiale ale piețelor și instituțiilor internaționale.

Rezultatul este mai bun decât estimările inițiale ale piețelor și instituțiilor internaționale, care indicau un deficit ESA situat între 8,2% și 8,4% din PIB pentru anul 2025.

„Fiecare deficit redus înseamnă mai puțină presiune pe dobânzi, mai puțină vulnerabilitate în fața șocurilor externe și mai mult spațiu pentru dezvoltare, investiții și prosperitate durabilă. Este esențial ca această ajustare să fie dublată de încrederea că România rămâne o țară stabilă, predictibilă și atractivă pentru investiții private”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Datele publicate de Eurostat arată că România a realizat una dintre cele mai ample corecții fiscale într-un singur an dintre economiile Uniunii Europene. Comparativ, alte state membre au înregistrat ajustări mai moderate sau mențin deficite ridicate, precum Polonia, cu un deficit estimat la aproximativ 7,3% din PIB, Belgia cu 5,2% din PIB și Franța cu 5,1% din PIB, în timp ce Italia a realizat o ajustare de aproximativ 0,3 puncte procentuale din PIB.

România rămâne, totuși, statul cu cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană, ceea ce face necesară continuarea procesului de consolidare fiscală și menținerea unei discipline bugetare stricte. Deficitul mediu la nivelul UE s-a situat în jurul valorii de aproximativ 3% din PIB.