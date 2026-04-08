În 2026, MApN va instrui 3.500 de tineri prin Programul soldat gradat voluntar în termen

178149 – 08042026 – Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, au vizitat, marţi, Batalionul 265 Poliţie Militară, una dintre unităţile militare în care se va desfăşura instruirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari în termen (SGVT).

SGVT are ca obiectiv formarea unei rezerve operaţionale tinere şi bine pregătite. În funcţie de rezultatele obţinute, tinerii vor putea opta pentru continuarea unei cariere militare.

Batalionul 265 Poliție Militară Tudor Vladimirescu din București a fost înființat la 15 aprilie 1990 și are ca principală misiune instruirea pentru menținerea și dezvoltarea nivelului de operaționalizare în vederea participării, la pace, cu structurile nominalizate, în teatrele de operații, la acțiuni de menținere și impunere a păcii în subordinea comandamentelor internaționale.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a precizat că “infrastructura unităţilor a fost modernizată, iar condiţiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilităţile de cazare, hrănire şi pregătire răspund cerinţelor unui proces de instruire eficient şi adaptat realităţilor actuale”.

De-a lungul timpului, subunități ale batalionului au participat la misiuni externe în care a fost angrenată Armata României: UNAVEM Angola (1995-1999), UNOSOM Somalia (1993-1995), UNIKOM Kuweit (1991-1992, 1997-1999), AFMP Albania (1997), KFOR Kosovo (2001-2003), Iraqi Freedom și Antica Babilonia Irak (2003-2008), Bosnia și Herțegovina (IFOR, SFOR 1997-2012, EUFOR 2023-2024), Afganistan (ISAF 2002-2012, Resolute Support 2015-2021).

În urma aprobării bugetului, MApN a demarat procesul de avizare a actelor normative necesare implementării programului SGVT, pentru anul 2026 fiind planificată instruirea a aproximativ 3.500 de tineri.