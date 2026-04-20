În acest an, UAT-urile se pot împrumuta până la 3 miliarde lei pentru continuarea investițiilor locale. În 2027 și 2028 plafonul va fi de 2 miliarde de lei

În acest an, UAT-urile se pot împrumuta până la 3 miliarde lei...

178237 – 20042026 – Guvernul a aprobat prin HG majorarea de la 2 la 3 miliarde lei, în anul 2026, a plafonului de finanțări rambursabile pentru autoritățile administrației publice locale. UAT-urile se pot împrumuta pentru continuarea investițiilor publice, în condițiile menținerii disciplinei fiscal-bugetare și a respectării angajamentelor asumate la nivel european.

Pentru anii 2027 și 2028, se propune menținerea plafoanelor la nivelul de 2 miliarde de lei anual, în concordanță cu cadrul fiscal-bugetar multianual.

Măsura este justificată de gradul ridicat de utilizare a plafonului aprobat pentru anul 2026, în condițiile în care au fost deja autorizate finanțări în valoare de 1.965,06 milioane lei, ceea ce limitează semnificativ spațiul disponibil pentru noi proiecte.

Menținerea plafonului la nivelul anterior ar fi condus la alocarea integrală a limitelor de tragere încă de la începutul anului, cu riscul apariției unor blocaje în finanțarea investițiilor publice locale, generate de lipsa resurselor disponibile pentru trageri în cursul anului 2026.

Totodată, se menține excluderea din aceste plafoane a finanțărilor rambursabile destinate prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile, precum și a celor destinate refinanțării datoriei publice locale, conform cadrului legal aplicabil.