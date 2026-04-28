În atenția transportatorilor care tranzitează Slovenia

178311 – 28042026 – Ministerul Afacerilor Externe informează transportatorii români că autoritățile slovene au decis introducerea unei restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în vederea gestionării eficiente a traficului, precum și pentru îmbunătățirea fluxului de tranzit la punctele de trecere a frontierei, în contextul sărbătorilor legale.

Restricțiile de trafic pentru camioane cu greutate peste 7,5 tone se aplică după cum urmează:

* în fiecare duminică;

* punctual, restricții la data de 27 aprilie 2026 (excepție făcând transportul legat de operațiunile din Portul Koper), respectiv la data de 1 și 2 mai 2026 (între orele 8:00 și 22:00).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ljubljana: +38 615 058 294, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Slovenia: +38 640 980 068.