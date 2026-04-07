Încă o obligație din PNRR transpusă în legislație

178138 – 07042026 – Guvernul a adoptat OUG privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

Actul normativ reglementează zonele prioritare pentru biodiversitate, fiind o obligație asumată PNRR, aliniază legislația națională la Strategia UE privind biodiversitatea pentru anul 2030, prin clarificarea terminologiei utilizate, în special a sintagmei „zonă de protecție strictă”.

Zonele prioritare pentru biodiversitate se desemnează prin includerea în Catalogul național al zonelor prioritare pentru biodiversitate, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.

În cazul zonelor prioritare pentru biodiversitate care se suprapun cu pajiști permanente desemnarea acestora se face cu avizul autorității publice centrale în domeniul agriculturii.

Zonele prioritare pentru biodiversitate cuprind următoarele:

a) rezervațiile științifice; b) zonele de protecție strictă din parcurile naționale și naturale; c) zonele strict protejate din rezervațiile biosferei; d) pădurile virgine și cvasivirgine; e) zonele de protecție integrală din parcuri naționale și naturale; f) Situl Patrimoniului Mondial UNESCO „Păduri de fag primare și seculare din Carpați și alte regiuni ale Europei”, de pe teritoriul românesc; g) monumentele naturii; h) rezervații naturale; i) suprafețe terestre și marine, altele decât cele prevăzute la lit. a) – h), stabilite în baza Metodologiei de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate.