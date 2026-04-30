Încă un semnal de alarmă că economia merge prost

178332 – 30042026 – Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu ridicata și a serviciilor de piață prestate în principal întreprinderilor indică o evoluție mixtă, dar cu semnale tot mai clare de încetinire a activității economice de la începutul acestui an.

Potrivit datelor oficiale, în luna februarie 2026, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut cu 12,6% față de luna ianuarie (serie brută), însă comparativ cu februarie 2025 a rămas la același nivel, ceea ce indică o stagnare a acestui sector pentru lanțurile de distribuție. În același timp, în primele două luni ale anului, comerțul cu ridicata a înregistrat o scădere de 1,6%, semnalând o temperare a activității economice.

În paralel, sectorul serviciilor de piață prestate în principal întreprinderilor a înregistrat o scădere de 5,0% în februarie 2026 față de aceeași lună a anului trecut (serie brută) și de 5,5% ca serie ajustată, confirmând o reducere semnificativă a activităților suport pentru mediul de afaceri. La nivelul perioadei ianuarie–februarie 2026, scăderea este de 4,7%, ceea ce accentuează tendința de contracție.

IMM România atrage atenția că aceste evoluții reprezintă un semnal important pentru economia reală, în condițiile în care serviciile pentru întreprinderi și comerțul cu ridicata sunt direct corelate cu nivelul activității economice și cu dinamica investițiilor.

Datele arată că scăderile din sectorul serviciilor sunt generate în principal de transporturi (-7,1%), servicii informatice (-6,9%) și alte servicii pentru întreprinderi (-4,8%), în timp ce în comerțul cu ridicata se remarcă scăderi în segmente precum produsele alimentare, echipamentele IT și comerțul nespecializat.

IMM România subliniază că mediul antreprenorial resimte din ce în ce mai puternic efectele incertitudinii economice, ale costurilor ridicate și ale unei cereri în scădere. În acest context, considerăm necesară adoptarea unor politici economice care să susțină activitatea companiilor, să stimuleze investițiile și să asigure un cadru predictibil pentru dezvoltarea mediului de afaceri.