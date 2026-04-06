Indiferent de situație, la noi prețurile cresc continuu. Pretexte găsim oricând

178135 – 06042026 – Așa cum ne-am obișnuit, mai ales înainte de sărbători, atât analiștii economic, cât și reprezentanți ai patronatelor anunță scumpiri pe piața alimentelor, indiferent de contextul economic. Când plouă, plouă prea mult, când e soare, obligatoriu e secetă. Când prețurile la carburanți cresc, cresc și prețurile, când prețurile la pompă scad, prețurile rămân la fel, ba unele chiar cresc, găsindu-se alte motive. Spre exemplu, atunci când prețul cerealelor a fost mai mic, acest lucru nu s-a reflectat și în prețurile de la raft. Acum îl avem ca exemplu pe Aurel Popescu, președintele Romalimenta, care ne spune de mai bine de o lună că în contextul războiului din Golf care a dus la criză energetică, prețurile alimentelor vor crește. Prețurile alimentelor au crescut în acest an cu aproape 10% față de aceeași perioadă din 2025, ”însă după Paști sunt posibile noi majorări, în contextul creșterii costurilor cu energia”, afirmă Aurel Popescu, președintele Romalimenta.

El estimează că, în lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților care să limiteze impactul scumpirilor, după Sărbătorile Pascale am putea constata o nouă creștere a prețurilor la alimente. Pentru a preveni această situație, Romalimenta a înaintat autorităților propuneri de măsuri fiscale și energetice, astfel încât să fie menținute actualele prețuri la alimente.

Printre acestea se numără extinderea facilităților pentru transportatori, reducerea treptată a accizelor și TVA-ului, precum și accesul la gaze la prețuri competitive pentru industria alimentară.

Potrivit lui Aurel Popescu, sectorul alimentar românesc are o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro în fiecare an și are aproximativ 200.000 de salariați.