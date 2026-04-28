Inițiativă pentru protejarea mai clară a elevilor victime ale bullyingului

178309 – 28042026 – Deputatul Raisa Enachi a depus o inițiativă legislativă privind completarea Legii nr. 198/2023 privind învățământul preuniversitar și a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prin care propune reguli mai clare, termene concrete și măsuri reale de protecție pentru elevii care devin victime ale violenței psihologice și ale bullyingului în școli.

Inițiativa a pornit de la copiii cărora le este teamă să mai intre în clasă, de la părinții care cer ajutor și primesc răspunsuri întârziate și de la situațiile în care școala nu intervine suficient de repede pentru a opri umilirea, izolarea sau agresarea psihologică. În multe cazuri, copilul victimă este cel care ajunge să suporte consecințele, este mutat, izolat sau împins să accepte medieri și discuții cu agresorul, chiar și atunci când siguranța lui emoțională este deja afectată.

Deputatul propune ca, în cazurile de bullying confirmate potrivit procedurilor legale, școala să fie obligată să dispună măsuri de protecție în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, astfel încât intervenția să nu mai depindă de interpretări, amânări sau decizii luate prea târziu. Măsurile pot include separarea fizică a victimei de agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării agresorului la anumite activități, supravegherea sporită a spațiilor cu risc și orice alte intervenții necesare pentru ca elevul victimă să poată continua școala în siguranță.

Un punct important al inițiativei este că protecția elevului victimă nu va mai putea fi condiționată de participarea la mediere sau dialog cu elevul agresor. Dialogul poate fi util în anumite situații, dar nu poate deveni o obligație pusă pe umerii copilului rănit și nu poate întârzia măsurile de protecție. Atunci când un copil este umilit, marginalizat, amenințat sau agresat psihologic, prima grijă trebuie să fie siguranța lui, nu bifarea unei proceduri.

De asemenea, proiectul prevede că victima nu poate fi mutată, transferată sau relocată ca soluție administrativă standard. Nu copilul agresat trebuie scos din clasă sau împins să plece doar pentru ca școala să poată spune că a rezolvat situația. O asemenea măsură poate fi luată doar dacă este cerută în mod expres de părinte, de reprezentantul legal sau, în cazul elevului major, chiar de acesta.

În cazurile grave sau repetate, unitatea de învățământ va trebui să ia măsuri cu prioritate față de elevul agresor, iar dacă acestea nu sunt suficiente pentru protejarea victimei, directorul va sesiza direcția județeană de învățământ preuniversitar sau Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar, pentru analizarea condițiilor legale privind transferul elevului agresor la o altă unitate de învățământ.

Inițiativa introduce și obligația comunicării în scris, în termen de 24 de ore, către părinte, reprezentant legal sau elevul major, a măsurilor dispuse, a duratei acestora și a modului în care pot fi contestate. De asemenea, contestația va putea fi formulată în termen de 5 zile lucrătoare, iar autoritatea competentă va trebui să o soluționeze în termen de 10 zile lucrătoare.

Proiectul se referă și la situațiile de bullying online și la soluții pentru astfel de situații.

Totodată sunt propuse sancțiuni pentru directorii care nu respectă obligațiile legale de protecție.