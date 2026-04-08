INSCOP Research: Sărbătorile Pascale

178156 – 08042026 – Conform datelor culese în perioada 1 – 7 aprilie în cadrul BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, cercetare sociologică ajunsă deja la ediția a IX-a, 3 din 4 români afirmă că intenționează să meargă anul acesta la Slujba de Înviere.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Semnificația Paștelui

73.4% dintre cei intervievați consideră că Paștele este în primul rând o sărbătoare religioasă. 12.1% o văd ca pe o sărbătoare de familie, 6.9% ca pe o tradiție culturală, 5.4% ca pe o sărbătoare comercială, iar 0.9% se raportează la această sărbătoare ca la o perioadă liberă din an. 0.4% menționează altceva, iar 0.9% nu știu sau nu răspund.

Sunt de părere într-o proporție mai mare decât media că Paștele este în primul rând o sărbătoare religioasă mai ales: votanții PSD și AUR, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din urbanul mic.

Votanții PNL, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație superioară, angajații din sectorul public văd Paștele ca pe o sărbătoare de familie într-o proporție semnificativ mai mare decât restul populației.

Participarea la Slujba de Înviere anul trecut

65.9% dintre participanții la sondaj declară că au participat anul trecut la Slujba de Înviere în noaptea de Paști, în timp ce 34% spun că nu au participat. Ponderea non-răspunsurilor este de 0.1%.

Declară că au participat anul trecut la Slujba de Înviere din noaptea de Paști în special: votanții AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară, angajații din domeniul public.

Nu au participat la Slujba de Înviere într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții PNL, persoanele de peste 45 de ani, cei cu educație superioară.

Intenția de participare la Slujba de Înviere de anul acesta

75.6% dintre cei chestionați afirmă că intenționează să meargă anul acesta la Slujba de Înviere. La polul opus, 21.7% spun că nu intenționează acest lucru. 2.7% nu știu sau nu răspund.

Intenționează să participe la Slujba de Înviere de acest an într-un procent mai mare decât media: votanții AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural, angajații la stat, persoanele cu cont de Facebook și Instagram.

Nu intenționează acest lucru într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din urbanul mic.

Planuri pentru minivacanța de Paște

76.2% dintre respondenți declară că vor petrece minivacanța de Paște acasă. 9.6% spun că vor merge la rude sau prieteni, 2.5% că vor pleca în vacanță în țară, iar 1.8% în vacanță în străinătate. 3.7% nu s-au hotărât încă, 6% afirmă că nu vor face nimic special, iar 0.2% nu știu sau nu răspund.

Precizează într-o proporție semnificativ mai mare decât restul populației că își vor petrece minivacanța de Paște acasă: votanții PSD, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din mediul rural.

Votanții PNL și USR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din Capitală și angajații la stat declară într-un procent mai mare decât media că de Paște vor merge la rude sau prieteni.

Menționează într-un procent mai ridicat decât media că își vor petrece minivacanța de Paște din acest an în vacanță la țară: votanții USR și persoanele între 30 și 44 de ani.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2026/04/08.04.2026-Raport-Barometru-Informat.ro-Inscop-Partea-I-Sarbatorile-Pascale-2.pdf