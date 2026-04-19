Integrarea responsabilă a sistemelor de inteligență artificială în activitatea instituțională

178230 – 19042026 – În cursul ultimei luni, SGG a implementat un proiect pilot de utilizare a unui sistem de IA la nivelul personalului propriu. Proiectul urmărește optimizarea fluxurilor de lucru interne și creșterea eficienței operaționale, cu respectarea integrală a obligațiilor ce revin operatorilor conform cadrului european de reglementare.

Demersul a cuprins etapele fundamentale de conformitate, obligatorii pentru orice instituție care implementează sisteme de IA, și care ar trebui urmat în toate instituțiile publice: clasificarea sistemului utilizat în funcție de nivelul de risc, elaborarea unui cadru intern de guvernanță AI și a unei proceduri de utilizare acceptabilă, maparea sistemului în registrul intern al aplicațiilor de IA, precum și instituirea mecanismelor de supraveghere umană prevăzute de Act.

Vineri, 17 aprilie, a avut loc prima sesiune de instruire dedicată personalului SGG, componentă esențială a obligației de alfabetizare în domeniul IA (AI literacy) instituite prin articolul 4 din AI Act, care impune operatorilor să asigure un nivel adecvat de competențe pentru persoanele care interacționează cu sisteme de IA.

Această inițiativă consolidează capacitatea instituțională a SGG ca operator responsabil și poziționează administrația publică centrală în conformitate cu cerințele Regulamentului.