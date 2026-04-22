Ionuț Stroe: Libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica amenințările sau discursul de ură

Ionuț Stroe: Libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica...

178254 – 22042026 – Marți, 21 aprilie 2026, în cadrul Sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), deputatul Ionuț Stroe, Șeful Delegației Parlamentului României la APCE, a susținut o intervenție în cadrul dezbaterii privind violența și discursul de ură împotriva politicienilor, subliniind amploarea tot mai mare a acestui fenomen la nivel european și riscurile pe care le generează pentru funcționarea democrației.

Parlamentarul român a subliniat că acest fenomen nu este unul abstract, făcând referire la situații recente din România, unde politicieni au fost amenințați și vizați prin atacuri online, inclusiv în timpul campaniilor electorale. El a evidențiat că violența și discursul de ură contribuie la erodarea pluralismului și afectează capacitatea democrației de a funcționa în mod eficient.

Totodată, a subliniat rolul dezinformării, al hărțuirii online și al utilizării tehnologiilor precum deepfake-urile în amplificarea polarizării și degradarea dezbaterii publice. În acest context, Ionuț Stroe a reiterat că libertatea de exprimare nu poate fi invocată pentru a justifica amenințările sau discursul de ură și a atras atenția că istoria Europei arată consecințele grave ale ignorării timpurii a violenței politice.

În încheiere, parlamentarul român a făcut apel la responsabilitate în discursul politic, la reducerea tensiunilor din spațiul public și la promovarea unui dialog bazat pe respect și echilibru, subliniind necesitatea unei acțiuni ferme pentru combaterea violenței în politică și exprimându-și sprijinul pentru adoptarea rezoluției în acest domeniu.