La solicitarea călătorilor, TPBI suplimentează șase linii de transport în comun

178115 – 02042026 – În urma solicitărilor publicului, TPBI a dispus suplimentarea, începând de luni, 6 aprilie 2026, a șase linii de transport în comun, majoritatea fiind dintre cele care asigură deplasarea călătorilor din zonele afectate de lucrările de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de transport din Capitală.

Astfel, începând de luni, autobuzele liniilor 101, 182, 253, 282, 290 și 619 vor avea un parc majorat și vor veni mai des în stații, reducându-se timpul de așteptare.

Călătorii din zona Bd. Lacul Tei, vor putea folosi autobuzele liniilor 182, 282 și 290 ca alternativă pentru liniile 17 și 36 și pot utiliza, prin transfer, vehiculele liniilor 5 și 605 sau tramvaiele liniei 21.

Linia nou înființată 290 a fost suplimentată și reprezintă o alternativă de deplasare pentru călătorii afectați de lucrările de reabilitare a căilor de rulare pe Șos. Petricani, Bd. Dimitrie Pompeiu, Bd. Lacul Tei, asigurând o legătură directă între zona Șoselei Colentina (Pasaj Doamna Ghica) și Complexul Băneasa, prin cartierele Colentina, Lacul Tei, Pipera, Aviației și Băneasa.

Linia 101 suplinește parțial linia 36, menținând legătura între zonele Obor și Pantelimon. Această linie reprezintă o alternativă pentru călătorii afectați de lucrările de reabilitare a căilor de rulare de pe Bd. 1 Decembrie 1918 (cu restricționarea totală a traficului) și Bd. Chișinău. Aceștia pot să se deplaseze către bucla Faur, Bd. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia, de unde pot utiliza liniile 23, 27, 335, 311, 69 (care a înglobat traseul liniei 70) și 79 sau pot să utilizeze metroul din stația Titan.

Autobuzele liniei navetă 619 suplinesc linia 19, între Faur și Șura Mare, suspendată ca urmare a lucrărilor de reabilitare a căilor de rulare pe Calea Șerban Vodă și Str. Nerva Traian, iar călătorii care doresc să ajungă spre capătul de linie Zețarilor pot realiza transferul în linia de tramvai 4 (Șura Mare – Zețarilor).

Linia 253 reprezintă un sprijin pentru călătorii care utilizau linia 460, asigurând legătura cu liniile 409, 409B, 468 și 468B la stația „Cartier Colentina”.

În funcție de solicitări și de rezultatele monitorizării liniilor în teren, dar și de disponibilitatea parcului circulant al operatorilor, TPBI va suplimenta numărul vehiculelor pe liniile pe care cererea de transport impune acest lucru.