Lecții pentru escrocherii online. Infractorii cibernetici cumpără studii și tehnici de la psihologi

178302 – 27042026 – Infractorii cibernetici devin tot mai eficienți și mai credibili pe măsură ce tehnologia avansează. Dar nu doar inteligența artificială îi ajută să-și perfecționeze metodele. Ci și psihologii. Unii dintre ei își vând în anonimat pe internetul ascuns studiile escrocilor din mediul online, care apoi înșeală milioane de oameni din toată lumea.

Investigații recente au arătat că sunt psihologi care își folosesc expertiza pentru a învăța infractorii cum să convingă victimele să le dea bani ori să le ofere acces la datele personale. În 2025, polițiștii români au anihilat în București un call center specializat în înșelăciuni cu investiții. Și au găsit lucruri interesante în cursul verificărilor.

TVR Info a dsicutat cu chestorul Ramona Dabija, director în Ministerul de Interne: ”S-au descoperit scenarii, iar cei care erau la capătul firului profitau de orice cuvânt pus la îndoială de victime și, în baza acestor scenarii, veneau cu următoarea întrebare, cu următoarea afirmație, astfel încât să ducă victima în punctul în care ei își doreau ca aceasta să ajungă”.

Astfel de scenarii sunt adevărate manuale puse la punct pentru a exploata vulnerabilitățile psihologice ale oamenilor. Profileri români au cules mărturii chiar de la infractori condamnați care au colaborat cu psihologi. De exemplu, pentru escrocarea persoanelor în vârstă.

Prof. dr. Leliana Pârvulescu, profiler: ”M-am întâlnit și eu cu astfel de individ și nu îmi venea să cred că a putut să facă atâtea daune unui grup foarte mare de oameni, dar a folosit aceste tehnici cumpărate de la specialiști. Mi-a arătat efectiv, avea discursul pregătit, deci impecabil. El a cumpărat de la doi psihologi. I-a venit ideea după ce a văzut un podcast în care se vorbea de astfel de tehnici.

Astfel, bărbatul și doi complici au obținut, într-un timp relativ scurt, peste 150 de mii de euro. Sunt câteva elemente-cheie pe care astfel de infractori le folosesc.

Psihologul Keren Rosner arată că escrocii folosesc presiunea timpului și urgențele emoționale, care prind foarte bine. Oamenii nu mai au timp să gândească, să analizeze, ci imediat acționează, imediat se supun.

Date publicate de Alianța Globală împotriva Înșelătoriilor arată că infractorii au produs pierderi de peste un trilion de dolari la nivel mondial în 2025.