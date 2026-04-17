Liniile 100, 203 și 205 – deviate în weekend, pentru desfășurarea evenimentului „Bucharest Street Food Festival”

178211 – 17042026 – Liniile 100, 203 și 205 vor funcționa pe trasee modificate în perioada 17.04.2026 (începând cu ora 22:00) – 20.04.2026 (până la ora 06:00), ca urmare a restricționării traficului rutier pe Șoseaua Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru desfășurarea evenimentului „Bucharest Street Food Festival – Spring Edition”.

Având în vedere aceste restricții, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public (TPBI) a dispus modificarea traseelor liniilor menționate, astfel:

Linia 100:

– va funcționa (inclusiv pe timpul nopții) pe traseul de bază între terminalul „Aeroportul Henri Coandă Sosiri” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, Piața Unirii.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 203:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Victoriei, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 205:

– va funcţiona pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei apoi traseul de bază.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.