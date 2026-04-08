Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

178161 – 08042026 –

34.686 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 34.686 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.864); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.314); curier (2.101); manipulant mărfuri (1.407); lucrător comercial (1.380); ajutor bucătar (1.133); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.067); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.013); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (782); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (521) etc.

Din cele 34.686 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.130 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; contabil etc.), 5.718 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; vânzător; casier; servant pompier; curier etc), 6.536 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; zidar rosar-tencuitor; lăcătuș mecanic etc.), restul de 20.302 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; muncitor necalificat la asamblarea pieselor; manipulant mărfuri; ajutor bucătar etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

168 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 168 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Danemarca – 75 locuri de muncă pentru: tehnician industrial (ucenic); mecanic utilaje grele (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare.

Estonia – 10 locuri de muncă pentru betonist.

Polonia – 5 locuri de muncă pentru: șofer camion C+E; tinichigiu acoperis.

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

Germania – 2 locuri de muncă pentru tractorist.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.