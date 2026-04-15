Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

32.624 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 32.624 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.724); curier (2.279); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.219); lucrător comercial (1.639); manipulant mărfuri (1.487); agent de securitate (1.225); ajutor bucătar (1.005); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (974); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (868); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (734) etc.

Din cele 32.624 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.010 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; programator etc.), 5.355 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; casier; agent de securitate; curier etc), 6.488 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; maipulant mărfuri; zidar rosar-tencuitor etc.), restul de 18.771 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la asamblarea pieselor; lucrător în bucătărie (spălător vase mari); ajutor bucătar; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

179 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 179 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Danemarca – 76 locuri de muncă pentru: șef sector reproducție-ferma porcine; tehnician industrial (ucenic); mecanic utilaje grele (ucenic); fierar/confectioner metalic (ucenic); tehnician în automatizări (ucenic).

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne (f/b).

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare.

Estonia – 10 locuri de muncă pentru betonist.

Polonia – 5 locuri de muncă pentru: șofer camion C+E; tinichigiu acoperis.

Irlanda – 5 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.